قوات الاحتلال تغلق طريق نابلس- قلقيلية لتأمين "مسيرة للمستوطنين".





قلقيلية 5 ابريل 2018( وال) - أعلنت سلطات الاحتلال الإسرائيلي،

اليوم الخميس، اغلاق الطريق الرئيسي الرابط بين محافظتي قلقيلية ونابلس،

لتأمين "مسيرة للمستوطنين".

وأفادت وكالة الانباء الفلسطينية، بأن سلطات الاحتلال فرضت اجراءات

عسكرية مشددة على طول الطريق؛ لتأمين الحماية لمسيرتهم التي ستنطلق من

مستوطنة "كرني شمرون"، وصولا إلى مستوطنة "قدوميم"."

وذكر شهود عيان، أن قوات الاحتلال سيرت دورياتها على طول الطريق، ونصبت

حواجزها على المفترقات والطرق التي تربط التجمعات السكانية مع بعضها

البعض، والقريبة من المستوطنات خصوصا مفترق عزون، وجسر كفر ثلث، ومفرق

جيناصافوط، واماتين، وجيت.

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