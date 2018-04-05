دراسة : إصابة نحو 300 مليون شخص بالتهاب الكبد الوبائي عالميا.





نيويورك 4 ابريل 2018 (وال) - أظهرت دراسة جديدة أن نحو 292 مليون شخص في

أنحاء العالم ربما أصيبوا بفيروس التهاب الكبد الوبائي (بي).

وكشفت الدراسة التي أجراها الطبيب "هومي رازافي" وزملائه من مركز

تحليل الأمراض وهي شركة بحثية في لافاييت بولاية كولورادو، ونشرت نتائجها

على موقع دورية لانسيت لأمراض الكبد والجهاز الهضمي على الإنترنت ان عشرة

بالمئة فقط من المصابين جرى تشخيص إصابتهم بالمرض، ويتلقى خمسة بالمئة

فقط من المؤهلين للعلاج علاجا من المرض.

وقال الدكتور رازافي لرويترز هيلث عبر الهاتف "أحد الأهداف الرئيسية

لهذا التحليل أن نقول انتبه. لدينا مشكلة خطيرة... كان يجب علينا القضاء

على هذا قبل وقت طويل".

وأشار الدكتور رازافي وفريقه في تقريرهم إلى أن دراسات سابقة قدرت

معدل انتشار فيروس التهاب الكبد الوبائي (بي) عالميا يتراوح بين 248 و275

مليون شخص.

ومرض التهاب الكبد الوبائي (بي) أكثر انتشارا في أفريقيا جنوب الصحراء

وآسيا، والانتقال من الأم للطفل هو المصدر الرئيسي للإصابات الجديدة.

ويقدر مؤلفو الدراسة أن 291 مليونا و992 ألف شخص إجمالا أصيبوا

بالتهاب الكبد الوبائي في 2016 أو ما يمثل نحو 9ر3 بالمئة من عدد سكان

العالم.

ويتضمن الرقم 8ر1 مليون بعمر خمس سنوات، بمعدل انتشار نسبته 4ر1

بالمئة. وجرى تشخيص الإصابة لنحو 29 مليون شخص أو ما يعادل عشرة في المئة

من الأشخاص المصابين بالتهاب الكبد الوبائي (بي). ومن بين هؤلاء فإن 94

مليون شخص مؤهلون لتلقي العلاج بناء على إصابتهم بالتليف الكبدي ومعدل

مرتفع للإصابة بالعدوى الفيروسية، ويتلقى 8ر4 مليون فقط مضادات

للفيروسات.

وتلقى نحو 46 بالمئة من الأطفال الرضع جرعة لقاح عند الولادة في غضون 24

ساعة، وتلقى 89 بالمئة من الأطفال دون عمر سنة ثلاث جرعات من اللقاح

المضاد لالتهاب الكبد الوبائي (بي).



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