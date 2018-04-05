انتخاب "جوليوس مادا بيو " رئيسا جديد لسيراليون .



فريتاون05 ابريل 2018 (وال)- أعلنت اللجنة الوطنية للانتخابات في

سيراليون فوز مرشح المعارضة "جوليوس مادا بيو" بفارق ضئيل في الجولة

الثانية للانتخابات الرئاسية ليصبح الرئيس الجديد للبلاد.

وحصل مادا بيو من حزب شعب سيراليون (إس.إل.بي.بي) على 51.81 في المئة من

الأصوات في الانتخابات التي أجريت في 31 مارسمتفوقا على وزير الشؤون

الخارجية السابق ومرشح حزب مؤتمر عموم الشعب الحاكم (إيه.بي.سي) سامورا

كامارا الذي حصل على 48.19 في المئة.

كان مادا بيو حكم سيراليون لفترة وجيزة في عام 1996 بصفته رئيس مجلس

عسكري حاكم. وسيحل محل الرئيس إرنست باي كوروما الذي انتهت فترة رئاسته

ولم يحق له الترشح مجددا بموجب الدستور.

وقال رئيس القضاة عبد الله حميد تشام في تصريح صحفي قبيل الإعلان "الرئيس

الجديد سيؤدي اليمين الليلة".

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