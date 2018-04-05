مواجهات بين فلسطينيين وقوات الاحتلال شرق مدينة نابلس .





نابلس 5 ابريل 2018 ( وال) - اقتحم مئات المستوطنين، اليوم الخميس،

"مقام يوسف" شرق مدينة نابلس، تحت حراسة جيش الاحتلال الإسرائيلي، كما

اندلعت مواجهات في محيط المقام.

وأفادت مصادر أمنية فلسطينية، بأن عدة حافلات للمستوطنين اقتحمت المقام،

فجرا، برفقة قوات الاحتلال، وأدوا طقوسهم الدينية فيه.

وأوضحت المصادر أن مواجهات اندلعت بين عشرات الشبان وقوات الاحتلال قرب

المقام، حيث ألقت تلك القوات القنابل الغازية المسيلة للدموع والصوتية

تجاه المواطنين، دون أن يبلغ عن إصابات.

كما اقتحمت تلك القوات بناية سكنية في قرية بلاطة البلد شرقا، واعتقلت

الشاب مسعود دويكات، بعد دهم منزل ذويه، وتفتيشه.

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