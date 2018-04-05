مواجهات بين فلسطينيين وقوات الاحتلال شرق مدينة نابلس .الخميس ، 05-04-2018 - 08:28:00



نابلس 5 ابريل 2018 ( وال) - اقتحم مئات المستوطنين، اليوم الخميس،
"مقام يوسف" شرق مدينة نابلس، تحت حراسة جيش الاحتلال الإسرائيلي، كما
اندلعت مواجهات في محيط المقام.
وأفادت مصادر أمنية فلسطينية، بأن عدة حافلات للمستوطنين اقتحمت المقام،
فجرا، برفقة قوات الاحتلال، وأدوا طقوسهم الدينية فيه.
وأوضحت المصادر أن مواجهات اندلعت بين عشرات الشبان وقوات الاحتلال قرب
المقام، حيث ألقت تلك القوات القنابل الغازية المسيلة للدموع والصوتية
تجاه المواطنين، دون أن يبلغ عن إصابات.
كما اقتحمت تلك القوات بناية سكنية في قرية بلاطة البلد شرقا، واعتقلت
الشاب مسعود دويكات، بعد دهم منزل ذويه، وتفتيشه.
...(وال)...

الأكثر قراءة في وال

بدء الدورة الـ 35 لمجلس وزراء الداخلية العرب بالجزائر بمشاركة وزير الداخلية بحكومة الوفاق الوطني العميد عبد السلام عاشور .
مسبق ،،
لجنة الخبراء و المستشارين ببلدية عين زارة تعقد اليوم اجتماعها العادي الثالث .

الأكثر قراءة في الأخبار السياسية

انضم للقائمة البريدية

قوانين الاستخدام والخصوصية :: وكالة الأنباء الليبية :: اتصل بنا