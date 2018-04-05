انطلاق فعاليات الملتقى الوطني الليبي بمدينة زوارة اليوم الخميس .





طرابلس 05 ابريل 2018 ( وال )- تنطلق اليوم الخميس فعاليات الملتقى

الوطني الليبي الذي سبق وأعلن عنه الممثل الخاص للأمين العام للامم

المتحدة في ليبيا " غسان سلامة " بالتعاون مع مركز الحوار الإنساني.

وكان وفد الأمم المتحدة قد وصل إلى مدينة زوارة أمس الأول الثلاثاء

لتنظيم هذا اللقاء وعقد جلسات مباشرة مع الأهالي ، حيث سيكون هذا اللقاء

الذي سيعقد ببلدية زوارة اليوم هو الأول من سلسلة لقاءات ستناقش المحاور

الأساسية للملتقى .

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