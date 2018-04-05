انطلاق فعاليات الملتقى الوطني الليبي بمدينة زوارة اليوم الخميس .
الخميس ، 05- 04- 2018 - 08:29:00
طرابلس 05 ابريل 2018 ( وال )- تنطلق اليوم الخميس فعاليات الملتقى
الوطني الليبي الذي سبق وأعلن عنه الممثل الخاص للأمين العام للامم
المتحدة في ليبيا " غسان سلامة " بالتعاون مع مركز الحوار الإنساني.
وكان وفد الأمم المتحدة قد وصل إلى مدينة زوارة أمس الأول الثلاثاء
لتنظيم هذا اللقاء وعقد جلسات مباشرة مع الأهالي ، حيث سيكون هذا اللقاء
الذي سيعقد ببلدية زوارة اليوم هو الأول من سلسلة لقاءات ستناقش المحاور
الأساسية للملتقى .
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