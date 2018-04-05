سيالة يجتمع وزير الخارجية التشادي في نيامي .

نيامي 5 ابريل 2018 (وال) - بحث وزير الخارجية بحكومة الوفاق الوطني محمد سيالة في نيامي وعلى هامش الاجتماع الوزاري الاستشاري حول الامن على الحدود المنعقد بالنيجر مع وزير الخارجية في تشاد شريف محمد زين تعزيز الشراكة والتعاون الثنائي بين البلدين الجارين في عدد من المجالات بما يحقق المصلحة المشتركة .

واستعرض الوزيران عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك خاصة مايتعلق منها بامن الحدود بالاضافة الى التعاون القنصلي بين ليبيا وتشاد .

وجدد الوزير التشادي استعداد بلاده للتعاون مع حكومة الوفاق الوطني من خلال وزارة الخارجية في كل مايتعلق بالعلاقات الثنائية .

(وال)