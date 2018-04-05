سيالة يبحث مع وزير الداخلية في النيجر التعاون الثنائي بين البلدين .

نيامي 5 ابريل 2018 (وال) - بحث وزير الخارجية في حكومة الوفاق الوطني محمد سيالة مع وزير الداخلية في النيجر ابوعزوم محمد ابو عزوم العلاقات الثنائية بين البلدين والتنسيق بين حكومة البلدين في مكافحة التهريب والارهاب والجريمة المنظمة العابرة للحدود .

واكد الوزيران في الاجتماع الذي عقداه بنيامي على هامش الاجتماع الوزاري الاستشاري حول الامن على الحدود المنعقد بالنيجر ان اعلان نيامي هو تجسيد للعمل المشترك ومحور التنسيق في القضايا الامنية وكذلك للقضايا التنموية .

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