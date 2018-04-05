سيالة يجتمع في نيامي مع رئيس هية الدفاع المشتركة في السودان .

نيامي 5 ابريل 2018 (وال)- اجتمع وزير الخارجية بحكومة الوفاق الوطني محمد سيالة في نيامي على هامش الاجتماع الوزاري الاستشاري حول الامن على الحدود المنعقد بالنيجر مع رئيس وفد السودان الفريق ركن الدكتور كمال عبد المعروف رئيس هيئة الاركان المشتركة بوزارة الدفاع بجمهورية السودان .

وبحث الجانبان العلاقات الثنائية وسبل تطوير التعاون بما يحقق الامن والاستقرار في المنطقة .

كما تطرق الجانبان الى حيثيات اعلان نيامي والى اهمية التنسيق بين الدول الاربع لتنفيذ ماورد فيه لادارة الحدود المشتركة بين ليبيا والسودان وتشاد والنيجر .



(وال)