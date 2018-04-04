جامعة الدول العربية تبحث دور الإعلام الإلكتروني في مكافحة الإرهاب.





القاهرة 4 ابريل 2018 (وال)- أعلنت جامعة الدول العربية انها تبحت

استخدام الإعلام الإلكتروني في التصدي للتحديات والتهديدات التي تواجه

الأمن القومي العربي وفي مقدمتها الإرهاب.

وبين مدير الإدارة الفنية لمجلس وزراء الإعلام العرب المستشار فوزي

الغويل أهمية تفعيل الدول العربية للقرارات والتوصيات الصادرة عن مجلس

وزراء الإعلام العرب فيما يخص الإعلام الإلكتروني.

وأشار الغويل خلال الاجتماع الثاني عشر للجنة العربية للإعلام الإلكتروني

اليوم ، إلى أن الاجتماع سيبحث على مدى يومين واقع الإعلام الالكتروني في

المنطقة وتطوير الموقع الإلكتروني للجنة والتفاصيل الفنية الخاصة به.

ومن المقرر أن ترفع النتائج التي ستصدر عن الاجتماع إلى اللجنة الدائمة

للإعلام العربي في أيار المقبل، لمناقشتها ورفعها لاحقاً إلى مجلس وزراء

الإعلام لاعتمادها والعمل بها.