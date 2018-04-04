الاتحاد الإفريقي يعلن الانتهاءمن بناء 3 معابر بين السودان وجنوب السودان اديس ابابا 4 ابريل 2018 (وال) - أعلن الاتحاد الإفريقي الانتهاء من بناء 3 معابر حدودية من أصل 10، تم تخصيصها لتسهيل حركة المواطنين والتجارة الحدودية بين دولتي السودان



وقال الاتحاد في بيان إن "عملية الانتهاء من تلك المعابر الثلاث بين

البلدين تعتبر خطوة رئيسية في سبيل تنفيذ اتفاقيات التعاون المشتركة بين

السودان وجنوب السودان".

وأوضخ البيان أن الهدف الرئيسي من الخطوة هو مساعدة البلدين لسحب قواتهما

خارج المنطقة الآمنة منزوعة السلاح، التي تقدر بمسافة 10 كيلومترات داخل

كلا البلدين.