المركز الليبي للأعمال المتعلقة بالألغام ومخلفات الحروب يحتفل باليوم الدولي للتوعية بخطر الألغام.





طرابلس 4 ابريل 2018 (وال)- اقام المركز الليبي للأعمال المتعلقة

بالألغام ومخلفات الحروب اليوم الاربعاء احتفالية بمناسبة اليوم الدولي

للتوعية بخطر الألغام تحت شعار " تعزيز الحماية والسلام والتنمية ".

وحضر الاحتفال مدير المركز وعدد من المسؤولين والمختصين في هذا المجال

ونائبة رئيس بعثة الامم المتحدة للدعم في ليبيا "ماريا ريبيرو" ،

والمنظمات المنفذة لأنشطة الإجراءات المتعلقة بالألغام للتصدي للتهديدات

التي تشكلها المتفجرات على حياة السكان. وأكد مدير المركز الليبي

للأعمال المتعلقة بالألغام ومخلفات الحروب " محمد الترجمان" ، أن احتفال

ليبيا باليوم الدولي للتوعية بخطر الألغام وخاصة في طرابلس، وبنغازي،

وسرت، يعد رسالة للمجتمع الدولي بأن ليبيا ملتزمة بحماية مدنييها من

الخطر.

وأوضح الترجمان في هذا الصدد أنه تم خلال 2016 - 2017 ، تدمير (300)

طن من مخزون المتفجرات من مخلفات الحرب.

من جهتها اعربت نائبة الممثل الخاص للأمين العام للامم المتحدة في ليبيا

" ماريا ريبيرو" ، عن سرورها بتواجدها اليوم في ليبيا وحضورها لهذا

المحفل .

وقالت في كلمتها بهذه المناسبة احتفالنا خلال السنة الماضية باليوم

الدولي للتوعية بخطر الألغام في تونس، واليوم الأمم المتحدة قد عادت إلى

ليبيا، وللمرة الأولى منذ أربع سنوات نحن نحيي هذا اليوم في طرابلس"،

وأوضحت أن وجود الألغام الأرضية، والأجهزة المتفجرة المرتجلة،

والذخائر غير المنفجرة، وغيرها من مخلفات الحرب القابلة للانفجار يشكل

تهديداً مستمراً للسكان وللعودة الآمنة للنازحين، ويقيّد وصول العاملين

في المجال الإنساني.

وقالت " ماريا ريبيرو" في ختام كلمتها " إن سلامة وكرامة الليبيين هي

سبب تواجدنا هنا اليوم " .

..(وال)..