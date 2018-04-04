الرئيس الامريكي يؤكد أن الحرب التجارية مع الصين خسرتها واشنطن منذ سنوات طويلة.





واشنطن 4 أبريل 2018 (وال) - أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

اليوم الأربعاء عدم وجود حرب تجارية مع الصين، معتبرا أن هذه المعركة

خسرتها بلاده "منذ سنوات عديدة"، وذلك بعد أن أعلنت الصن عن فرض رسوم

جمركية بنسبة 25% على مئات المنتجات التي تستوردها من أمريكا .

وقال ترامب "لسنا في حرب مع الصين، هذه المعركة خسرناها منذ سنوات طويلة

بسبب الأشخاص الحمقى أو غير الكفؤ الذين كانوا يمثلون الولايات المتحدة".

وأضاف "بات لدينا الآن عجز تجاري يبلغ 500 مليار دولار في السنة، وسرقة

لحقوق الملكية الفكرية بقيمة 300 مليار أخرى. لا يمكن أن نسمح باستمرار

ذلك".

وأعلنت الصين اليوم عن فرض رسوم جمركية جديدة بنسبة 25% على 106 منتجات

أمريكية من بينها الصويا والذرة والتبغ، بالإضافة للسيارات وبعض أنواع

الطائرات، وتصل قيمتها لـ50 مليار دولار.