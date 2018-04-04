تراجع البطالة إلى 8.الأربعاء ، 04-04-2018 - 16:29:00

5% بمنطقة اليورو في شهر فبراير الماضي .

بروكسل، 4 أبريل 2018 (وال) - أعلن مكتب الإحصاء الأوروبي
(يوروستات) اليوم الاربعاء أن معدل البطالة في منطقة اليورو وفي الاتحاد
الأوروبي سجل خلال شهر فبراير الماضي تراجعا بواقع 0.1% مسجلا 8.5%
و7.1% على الترتيب. .
وذكر المكتب أن نسبة البطالة في فبرايرالماضي شجلت تراجع مقارنة بنفس
الشهر من 2017 بقدر 1% بدول العملة الموحدة (من 9.5% إلى 8.5%)، وبواقع
0.9% بتكتل الدول الـ28 (من 8% إلى 7.1%).
وتعد هذه أدنى نسبة بطالة تسجل بمنطقة اليورو منذ ديسمبر/كانون أول 2008
، والأدني بالاتحاد الأوروبي منذ سبتمبر 2008.
وبلغ عدد العاطلين عن العمل في فبراير 17 مليونا و630 ألف شخص بالاتحاد
الأوروبي، 13 مليونا و920 ألفا منهم بمنطقة اليورو.

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