تراجع البطالة إلى 8.

5% بمنطقة اليورو في شهر فبراير الماضي .



بروكسل، 4 أبريل 2018 (وال) - أعلن مكتب الإحصاء الأوروبي

(يوروستات) اليوم الاربعاء أن معدل البطالة في منطقة اليورو وفي الاتحاد

الأوروبي سجل خلال شهر فبراير الماضي تراجعا بواقع 0.1% مسجلا 8.5%

و7.1% على الترتيب. .

وذكر المكتب أن نسبة البطالة في فبرايرالماضي شجلت تراجع مقارنة بنفس

الشهر من 2017 بقدر 1% بدول العملة الموحدة (من 9.5% إلى 8.5%)، وبواقع

0.9% بتكتل الدول الـ28 (من 8% إلى 7.1%).

وتعد هذه أدنى نسبة بطالة تسجل بمنطقة اليورو منذ ديسمبر/كانون أول 2008

، والأدني بالاتحاد الأوروبي منذ سبتمبر 2008.

وبلغ عدد العاطلين عن العمل في فبراير 17 مليونا و630 ألف شخص بالاتحاد

الأوروبي، 13 مليونا و920 ألفا منهم بمنطقة اليورو.