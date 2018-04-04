كوريا الجنوبية تبذل أقصى جهد للإفراج عن مواطنين مختطفين في غانا.





سيول4 ابريل 2018 (وال) - أعلنت وزيرة الخارجية لكوريا الجنوبية "

كانغ كيونغ-هوا" اليوم الأربعاء أن الوزارة ستواصل أقصى جهد للإفراج عن 3

مواطنين كوريين جنوبيين أختطفوا في البحر قبالة سواحل غانا الاسبوع

الماضي.

وقالت كانغ في تصريح صحفي إن الوزارة تبذل كل ما في وسعها باستخدام جميع

السبل والقدرات الممكنة للإفراج عن المواطنين الكوريين الجنوبيين.

أضافت أن كوريا الجنوبية تبذل جهودها الدبلوماسية لمعرفة مكان وجودهم

والإفراج عنهم من خلال إنشاء العلاقات التعاونية الوثيقة مع غانا

ونيجيريا فضلا عن الدول الحليفة مثل الولايات المتحدة.