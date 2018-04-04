سيالة يجتمع في نيامي مع وزير خارجية تشاد شريف محمد زين .







نيامي 4 ابريل 2018 (وال)- اجتمع وزير الخارجية بحكومة الوفاق الوطني

محمد سيالة في نيامي الثلاثاء مع وزير خارجية تشاد شريف محمد زين .

وتم خلال الاجتماع الذي عقد على هامش الاجتماع الوزاري الاستشاري حول

الامن على الحدود المشتركة الذي عقد في نيامي بحث تعزيز الشراكة بين

البلدين الجارين وفتح افاق عديدة للتعاون بما يحقق المنفعة المشتركة

للشعبين الليبي والتشادي .

واستعرض الوزيران خلال الاجتماع عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك

بينها الحدود المشتركة والتعاون الامني والقنصلي وتبادل المعلومات .

(وال)