الرئيس الروسي يحذر من تنظيم "داعش" على شن هجمات في دول أخرى .





موسكو، 4 أبريل 2018 (وال) - حذر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم

الأربعاء من أن تنظيم (داعش) رغم هزيمته العسكرية في العراق وسوريا،

مازال بوسعه شن هجمات في دول أخرى

وقال بوتين في رسالة وجهها للمشاركين في مؤتمر موسكو السابع للأمن

الدولي الذي انطلق اليوم. "رغم هزيم تنظيم "داعش العسكرية، يحتفظ هذا

التنظيم الإرهابي بقوة تخريبية كبيرة، والقدرة على تغيير تكتيكه سريعا

وشن هجمات في مختلف بلدان ومناطق العالم".

وأضاف أنه في هذ الظروف "من الضروري التفكير بشكل مشترك في أشكال جديدة

للتعاون متعدد الأطراف، تتيح تعزيز النجاح الذي تم إحرازه في مجال مكافحة

الإرهاب ومنع انتشار هذا التهديد".