رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق يستقبل وفد الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) برئاسة موسينغو فيرون .





طرابلس 4 ابريل 2018 (وال)- استقبل رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق

الوطني فائز السراج ظهر اليوم بمقر المجلس بالعاصمة طرابلس وفد الاتحاد

الدولي لكرة القدم (الفيفا) برئاسة موسينغو فيرون مدير إدارة الإتحادات

الوطنية بالفيفا بحضور السيد جمال الجعفري رئيس الاتحاد الليبي لكرة

القدم والمستشار السياسي للسيد الرئيس السيد طاهر السني.

وفي مستهل اللقاء رحب السراج بالوفد مشيداً بجهود الاتحاد الدولي في دعم

الاتحادات الوطنية في الدول وحرصه على نشر رياضة كرة القدم لما لها من

دور في نشر ثقافة الروح الرياضية والتسامح والتواصل بين الشعوب.

وتناول اللقاء سبل دعم الاتحاد الليبي لكرة القدم وكذلك أهمية رفع الحظر

عن اللعب بالملاعب الليبية في مختلف المسابقات وخصوصاً أن ليبيا حريصة

ومنتظمة في الاشتراك في جميع هذه النشاطات وتتكبد العديد من المعاناة في

التنقل جراء الحظر على الملاعب.

ومن جهته قدم الوفد تحيات رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم جياني

انفانتينو لرئيس المجلس الرئاسي ، مؤكدا على دعم الاتحاد الدولي لرياضة

كرة القدم في ليبيا.

كما عبر الوفد عن تقديره لحفاوة الاستقبال التي حظي بها مؤكداً على سعيه

لتقديم كل سبل الدعم الممكنة من الفيفا إلى الاتحاد الليبي، وكل

الاحتياجات التي من شأنها أن تدفع بنشاط كرة القدم للنهوض بالرياضة

الليبية.

عقب هذا اللقاء اجرى السيد السني مستشار السراج بحضور رئيس الاتحاد

الليبي اجتماعاً مع اعضاء الوفد للوقوف على النواحي الفنية والخطوات

العملية من اجل البدء في رفع الحظر عن الملاعب الليبية وما يمكن ان توفره

الحكومة من اجل تحقيق ذلك في اقرب وقت ممكن.

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