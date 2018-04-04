منظمة حظر الأسلحة الكيماوية تبحث في قضية سكريبال لاهاي 4 ابريل 2018 (وال) - تبحث منظمة حظر الأسلحة الكيماوية، وبطلب من روسيا في اجتماعهاً في لاهاي اليوم الأربعاء وبعد يوم واحد على اعتراف مختبر بريطاني بأنه لا يملك أدلة على أن المادة التي استخدمت



وسيجتمع ممثلو الدول الـ41 الأعضاء في مقر المنظمة الذي يتمتع بإجراءات

أمنية مشددة، لمواجهة دبلوماسية جديدة في واحدة من أسوأ الأزمات بين

روسيا والغرب بعد الحرب الباردة.

وطلبت روسيا عقد الاجتماع "لمناقشة الادعاءات المتعلقة بحادث سالزبري"

الذي أدى إلى سلسلة إجراءات وإجراءات انتقامية بين روسيا وبريطانيا

وحلفائها الغربيين.