الناطق الرسمي باسم قوة مكافحة الارهاب يؤكد ان عملية عاصفة الوطن مستمرة الى حين الانتهاء من مهامها .





طرابلس 4 ابريل 2018 (وال) - اكد الناطق الرسمي باسم قوة مكافحة الارهاب

العميد عبد السلام المسعودي ان عملية عاصفة الوطن مستمرة الى حين

الانتهاء من مهامها وانها تستهدف البؤر الارهابية في الشعاب والاودية

في المناطق المشار اليها في البيان رقم 1 .

وأوضح العميد المسعودي في البيان رقم 2 الذي تلاه اليوم الاربعاء ان

العملية لاتستهدف مدينة بعينها وانها تنفذ من خلال قوة مكافحة الارهاب

بمساندة سلاح الجو الليبي .

واكد العميد المسعودي الاصرار والعزيمة الراسخة لمقارعة الارهاب اينما

حل في مدن ليبيا ،منوها الى انه سيتم عقد مؤتمر صحفي خلال الايام القادمة

للحديث عن آخر مستجدات العملية .

(وال)