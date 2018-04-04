النائب أحمد معيتيق يلتقي المستشار العسكري لبعثة الأمم المتحدة فيليبيا اللواء " جوزيف بولتر" .

طرابلس 4ابريل 2018 (وال)- اجتمع النائب بالمجلس الرئاسي "أحمد عمر

معيتيق" صباح اليوم الاربعاء مع المستشار العسكري لممثل بعثة الأمم

المتحدة للدعم في ليبيا اللواء "جوزيف بولتر"، بمناسبة استلام مهامه في

ليبيا.

وتم خلال اللقاء، الذي عقد بديوان رئاسة الوزراء، بحث الوضع العام في

ليبيا والجهود المبذولة لتوحيد المؤسسة العسكرية والامنية، وماتشهده

مدينة طرابلس من استقرار والعمل على توسيع دائرته لتشمل كل مناطق ليبيا.

فيما أكد السيد النائب على الجهود المبذولة في هذا السياق من أجل توحيد

المؤسسة العسكرية لضمان استقرار وأمن ليبيا، تمهيداً لنجاح الانتخابات

المقبلة والدخول في مرحلة البناء والتنمية .

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