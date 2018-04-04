منظمة الحكماء تتعهد بدعم مساعي كوريا الجنوبية لإخلاء شبه الجزيرة الكورية من الأسلحة النووية .





سيئول 4 ابريل 2018 ( وال )- أعربت منظمة الحكماء ، وهي منظمة دولية

لقادة عالميين ، عن دعمها لجهود كوريا الجنوبية والرئيس " مون جيه "

الهادفة لإخلاء شبه الجزيرة الكورية من الأسلحة النووية .

ونقلت وكالة " يونهاب " الكورية عن المكتب الرئاسي " تشونغ واديه "

اليوم الأربعاء أن لقاء القمة المقبل بين " مون " و زعيم كوريا الشمالية

" كيم جونغ -أون " بأنه " فرصة ثمينة " لتحقيق هذا الهدف .

في خطاب موجه إلى الرئيس الكوري الجنوبي، قالت منظمة الحكماء إنها

كانت تريد أن تعبر عن دعمها القوي الصارم للاتجاه الذي يتخذه الرئيس مون

.

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