المشاركون في الاجتماع الوزاري التشاوري حول الامن على الحدود المشتركة بين ليبيا ،النيجر ،تشاد،السودان يدعون جميع الاطراف الليبية لاستئناف الحوار بدون أي شرط من أجل مصلحة ليبيا.





نيامي 4 ابريل 2018 (وال)- اصدر الوزراء المشاركون في الاجتماع الوزاري

التشاوري حول الامن على الحدود المشتركة بين ليبيا ،النيجر ،تشاد،السودان

الذي عقد بالعاصمة النيجرية نيامي الثلاثاء اعلان نيامي جاء فيه :-

اجتمع وزراء الخارجية ،الداخلية ،الدفاع ورؤساء الاركان ومدراء

المخابرات في ليبيا ،النيجر ،السودان ، وتشاد في نيامي يوم الثلاثاء 3

ابريل 2018 وذلك بمبادرة من الرئيس محمد يوسف رئيس جمهورية النيجر

للتشاور حول الامن على الحدود المشتركة للدول الاربع

- نظرا للوضع الامني غير المستقر في جنوب ليبيا والذي يفرض على بلداننا

المزيد من الانتباه فيما يتعلق بمسالة الامن على دول الحدود المشتركة

.

- انطلاقا من وعينا التام بان دولنا تبذل الجهود على كافة المستويات من

اجل دعم السلم والاستقرار الامني في المنطقة .

- تذكيرا بالتحديات التي واجهتها دولنا وحرصا على التضامن فيما بينها

من اجل العمل على احلال السلم والاستقرار الامني في المنطقة .

- وعيا منا بان التعاون في ادارة الحدود المشتركة يعد احد الوسائل

الزمة لدولنا والتي يمكن من خلالها احلال السلم والاستقرار وبسط

الامن في المنطقة .

- نظرا للمساحات الشاسعة المشتركة والحدود ذات الطبيعة الوعرة وشح

الامكانيات في دولنا والتحديات الكبيرة الموجودة في المنطقة

- نظرا للتنسيق الواسع والقوي بين الجماعات المسلحة المسؤولة عن اختلال

الامن على حدود دولنا .

- نظرا لاهمية وجود حدود آمنة ومستقرة من اجل التنمية الاقتصادية

والاجتماعية في المناطق الحدودية تم الاتفاق على :-

- التاكيد على ضرورة ايجاد حل شامل ودائم للوضع الحالي في ليبيا .

- نثمن المجهودات التي بذلها الاتحاد الافريقي من خلال اللجنة رفيعة

المستوى حول ليبيا وكذلك مجهودات الامم المتحدة والشركاء الاخرين

للمبادرات متعددة الاطراف والثنائية الملتزمة بايجاد حل للازمة

الليبية التي تؤثر على السلم والامن في المنطقة .

-دعوة جميع الاطراف الليبية لاستئناف الحوار بدون اي شرط من اجل مصلحة

ليبيا.

-تم الاتفاق على اجتماع الخبراء في انجامينا بتاريخ 3-مايو-2018 لاعداد

اتفاق بهذا الشأن يوقع في الخرطوم قبل نهاية شهر مايو 2018.

-الدعوة الى الاتفاق على وضع ألية للتعاون فيما يتعلق بتأمين الحدود

ومكافحة الجريمة المنظمة( الاتجار بالاسلحة , الاتجار بالبشر , تجارة

المخدرات ) والارهاب والتمرد ضد السلطات الشرعية في الدول وضد المجموعات

المسلحة التي تقوم بأعمال المرتزقة.

-تنسيق الاعمال من خلال عمليات مشتركة لقوات الدفاع والامن في الدول

الاربع.

-التشجيع على تطويلر مشروعات تنموية على الحدود المشتركة لدعم مبادرات

تأمين الحدود.

-تشكيل لجنة لمتابعة الالتزامات المقررة خلال هذا الاجتماع وسيتم تحديد

تكوين اللجنة ومهامها في اتفاق لاحق.

(وال)