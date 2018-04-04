انطلاق فعاليات مهرجان الصداقة ببنغازى تحت شعار " نعم نستطيع" .







بنغازى 04 أبريل 2018 (وال)- تم بمدينة بنغازى اطلاق مهرجان الصداقة

العشرين تحت شعار " نعم نستطيع" ، وذلك بمشاركة 250 مشارك ومشاركة.

وقال رئيس مجلس إدارة جمعية أصدقاء المعاقين ذهنيا أ " محمد الورفلي " إن

المهرجان تم بإشراف الأولمبياد الخاص الليبي والجمعية ، وسيستمر حتى

الثامن من شهر أبريل الجارى تحت شعار " نعم نستطيع" .. لافتًا إلى أن

برنامج المهرجان يتضمن إجراء مسابقات رياضية وترويحية ، وبرنامجا خاص

لصغار السن وعقد لقاءات عمل عملية حول الدعم النفسي للأطفال في أثناء

الأزمات .

وأوضح " الورفلي " أن برنامج المهرجان يتضمن كذلك مرسمًا حرًّا لإبداعات

الأطفال والشباب من ذوي متلازمة داون .. مشيرا إلى أن المهرجان سيتضمن

اليوم الأربعاء يومًا مفتوحًا بمنتزه بنغازى السياحي من الساعة 9.00

صباحا وحتّى 6.00 مساء .



( وال - بنغازى )