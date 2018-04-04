ورشة عمل بوزارة التخطيط بعنوان "مؤسسة العمل وتوجيه الاداء المؤسسي .



طرابلس 04 ابرايل 2018( وال )- نظم معهد التخطيط التابع لوزارة

التخطيط في حكومة الوفاق الوطني صباح اليوم بمقر الوزارة ورشة عمل بعنوان

"مؤسسة العمل وتوجيه الاداء المؤسسي "بالتعاون مع مجموعة الجهود المشتركة للتطوير والاستشارات الدولية.

وتهدف الورشة التي قام بإثرائها الخبير الدولي الاردني في مجالات

البناء المؤسسي وتنظيم الموارد البشرية في المجلس الاعلى الاردني الى التركيز على واقع منظماتنا العربية وثقافة العمل مع وضع خارطة الطريق تلبي متطلبات اداراتنا في ظل الموارد المتاحة واستثمارها الاستثمار الامثل.

واستعرض الخبيرعددا من المشاكل التى تواجه كافة المؤسسات في الدولة من اهمها عدم وضوح المسؤوليات بين المستويات الاستراتيجية في مؤسسات منظماتنا العربية وغياب امتلاك توجيهات عمل تنفيذية وكيفية التعامل مع المخاطر داخل المؤسسات الى جانب عدم تباث الهيكل التنظيمي من ناحية التضخيم والخلل في حجم الموظفين مع التركيز على التعليم دون التدريب والتطوير .

من جانبه اكد وزير التخطيط في حكومة الوفاق "الطاهر الجيهمي "ان

المواضيع التي تطرق اليها الخبير الدولي من دولة الاردن الصديقة كانت

تتعلق بمناقشة الخطوات المهمة التي يجب اتباعها والالتزام بها في كافة

الادارات بالدولة والتي تتعلق بالموظف ومدى مشاركته في نجاح المؤسسة بما يتفق مع الاهداف المرجوة من اجل خلق البيئة المناسبة للعمل .

وشارك في فاعليات الورشة اعضاء من المجلس الاعلى للدولة ومدراء

الادارات بديوان المحاسبة وعدد من وكلاءالوزارات الى جانب عدد من

الخبراء والمتخصصين والمهتمين في مجال التخطيط الاستراتيجي بمعهد التخطيط

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