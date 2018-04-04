الضمان الاجتماعي درنة يبحث استكمال مشروع الساحل الشرقي.
الأربعاء ، 04- 04- 2018 - 12:53:00
بنغازى 4 أبريل 2018 (وال بنغازي) - عقد بمقر ديوان فرع صندوق الضمان
الاجتماعي بمدينة درنة، اجتماع لمناقشة استكمال مشروع الساحل الشرقي
للخدمات الضمانية (المرحلة الثالثة).
وضم الاجتماع مدير فرع صندوق الضمان الاجتماعي درنة، ورئيسي قسم
المشروعات ، ووحدة الدراسات والتخطيط بالفرع، بالاضافة الى المهندسين
المشرفين والشركة المنفذة لهذا المشروع .
وبحث الاجتماع سبل استكمال هذا المشروع الساحل الشرقي للخدمات الضمانية،
كما تم التطرق لبعض المشاريع الجديدة الخاصة بفرع درنة التي يود تنفيذها
الصندوق بالفرع.
..(وال - بنغازي)..