الضمان الاجتماعي درنة يبحث استكمال‎ مشروع الساحل الشرقي.





بنغازى 4 أبريل 2018 (وال بنغازي) - عقد بمقر ديوان فرع صندوق الضمان

الاجتماعي بمدينة درنة،‎ اجتماع لمناقشة استكمال مشروع الساحل الشرقي

للخدمات الضمانية (المرحلة الثالثة).

وضم الاجتماع مدير فرع صندوق الضمان الاجتماعي درنة، ورئيسي قسم

المشروعات ، ووحدة الدراسات والتخطيط بالفرع، بالاضافة الى المهندسين

المشرفين والشركة المنفذة لهذا المشروع .

وبحث الاجتماع سبل استكمال هذا المشروع الساحل الشرقي للخدمات الضمانية،

كما تم التطرق لبعض المشاريع الجديدة الخاصة بفرع درنة التي يود تنفيذها

الصندوق بالفرع.

..(وال - بنغازي)..