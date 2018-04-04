الضمان الاجتماعي درنة يبحث استكمال‎ مشروع الساحل الشرقي.الأربعاء ، 04-04-2018 - 12:53:00



بنغازى 4 أبريل 2018 (وال بنغازي) - عقد بمقر ديوان فرع صندوق الضمان
الاجتماعي بمدينة درنة،‎ اجتماع لمناقشة استكمال مشروع الساحل الشرقي
للخدمات الضمانية (المرحلة الثالثة).
وضم الاجتماع مدير فرع صندوق الضمان الاجتماعي درنة، ورئيسي قسم
المشروعات ، ووحدة الدراسات والتخطيط بالفرع، بالاضافة الى المهندسين
المشرفين والشركة المنفذة لهذا المشروع .
وبحث الاجتماع سبل استكمال هذا المشروع الساحل الشرقي للخدمات الضمانية،
كما تم التطرق لبعض المشاريع الجديدة الخاصة بفرع درنة التي يود تنفيذها
الصندوق بالفرع.
..(وال - بنغازي)..

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