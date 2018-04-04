وزير الخارجية بحكومة الوفاق يؤكد على أهمية تعزيز التعاون السياسي والأمني بين ليبيا ، والنيجر ، والسودان ، وتشاد .









نيامى 04 ابريل 2018 (وال) - أكد وزير الخارجية بحكومة الوفاق

الوطني " محمد سيالة " على أهمية تعزيز التعاون السياسي والأمني بين

ليبيا ، والنيجر ، والسودان ، وتشاد ، ووضع الخطط والبرامج الهادفة

لمكافحة الارهاب والجريمة العابرة للحدود وتجارة المخدرات وتهريب السلع

والوصول إلى معالجة جماعية لهذه التحديات التي تواجه منطقتنا

وقال وزير الخارجية في كلمة له أمام الاجتماع التشاوري الذي إستضافته

العاصمة النيجرية " نيامى " الثلاثاء : " نحن اليوم نجتمع لكي نفكر بصوت

عال بعد ان اشتد الخطر وطال الجميع ولم يستثن احدا وان الامر يقضي

بالتحرك وبشكل جماعي لمواجهة المخاطر التي اجتمعت للقضاء على شعوبنا

وامالنا في التقدم والتنمية .

وأضاف اننا نجتمع لتدارس حقيقة الخطر المحدق بوجودنا كدول وكيانات

سياسية من عدو لا يرحم ولا يهدا ولا يستكين الا بالقضاء على كل ماهو

حضاري وانساني بحجة الدين .

وأشار وزير الخارجية بحكومة الوفاق الوطني في هذا السياق إلى ان ليبيا

تعاني من الارهاب وتناميه والجريمة العابرة للحدود الأمر الذي يحتم علينا

تكاثف الجهود لمواجهتهما ، مؤكدا ان ليبيا تعد من اولى الدول في القارة

الافريقية التي قامت بمواجهة الارهاب وجها لوجه ولا تزال تعاني من هذه

الظاهرة الخطيرة حتى الأن .

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