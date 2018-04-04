موجز لاهم الاخبار العالمية ليوم الاربعاء 4 ابريل 2018 حتى الساعة = ( 12 ظهرا ).





* بيت لحم - اعتقلت قوات الاحتلال الصهيوني تعتقل عدد من شباب من بلدة

الخضر جنوب بيت لحم,وتنصبت حواجز عسكرية لايقاف الحركة بشارع جنين

,وتوقفت المواطنين الداخلين إلى جنين، وتفتيشهم والتدقيق في هوياتهم.

* نواكشوط - مجلس اللسان العربي بالعاصمة الموريتانية " نواكشوط "ينظم

ندوة ثقافية حول خطورة الكلمات الدخيلة على اللغة العربية التي باتت

تعاني من غزو الدخيل .

* واشنطن - الشرطة الأمريكية تعلن بان امرأة اطلقت النار في حرم المقر

الرئيسي لشركة "يوتيوب اسفر عن إصابة ثلاثة أشخاص ثم تنتحر.

* بكين- الصين تؤكد استعدادها لفرض اجراءات انتقامية على الصادرات

الأميركية,وتدين بشدة القائمة التي نشرتها الولايات المتحدة

الأميركية،بشان الواردات الصينية.

الموصل- بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق "يونامي"، تعلن في

بيان لها بان 4800 شخصا قد قدوا أطرافهم جراء الحرب ضد تنظيم "داعش"،

بينهم 50 طفلا في مدينة الموصل شمالي البلاد.

* لندن- منظمة حظر الاسلحة الكيميائية تجتمع في لاهاي بطلب من موسكو بع

اعتراف مختبر بريطاني بانه لا يملك أدلة على ان المادة التي استخدمت في

انكلترا ضد عميل روسي مزدوج سابق جاءت من روسيا.

(( وال ))

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