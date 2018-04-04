موجز لاهم الاخبار المحلية ليوم الاربعاء 4 ابريل 2018 حتى الساعة = ( 12 ظهرا ).





* طرابلس- النائب بالمجلس الرئاسي، وأعضاء من لجنة متابعة الأجهزة

الرقابية بمجلس النواب يبحثون في اجتماعهم كتاب رئيس ديوان المحاسبة رقم

(1944)

* طرابلس- المستشار السياسي لرئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق

الوطني يبحث مع رئيس المفوضية العليا للانتخابات "، الاستعدادات

الجارية وما تحتاجه المفوضية من دعم فني ولوجستي ومالي للإيفاء

بالاستحقاقات الدستورية والانتخابية القادمة .

* نيامى- المشاركون في الاجتماع التشاوري في العاصمة النتيجرية حول

الامن على الحدود المشتركة بين ليبيا والدول المجاورة لها يعلنون اتفاقهم

على خطة تنخرط فيها قواتها المسلحة لمحاربة "الجريمة المنظمة العابرة

للحدود الوطنية" في منطقة الساحل والصحراء.

* بنغازي- غرفة عمليات شرق بنغازي للحرس البلدي تضبط كميات من المواد

الغذائية منتهية الصلاحية في مخازن إحدى مؤسسات الإغاثة التي تسلمتها شهر

يوليو الماضي ولم يتم تسليمها لمستحقيها.

* بنغازى - جامعة طبرق تفتح مكتبتها الإلكترونية لتي تضم جانبين،

أحدهما جانب الاتصال المباشر والإنترنت،والجانب الثاني مصادر المعلومات.

* طرابلس- الشركة العامة للكهرباء تعلن بأن ساعات طرح الاحمال لهذا

اليوم ستكون في حدود الساعتين جراء العجز المتوقع للشبكة العامة والذي

سيصل اليوم إلى حوالي 450 ميغاوات .

طرابلس- مركز الرقابة على الاغذية والادوية يشرع في حملة توعوية

بالتعاون مع مكتب الشوؤن الاجتماعية والصحة المدرسية بوزارة التعليم

بعنوان ( الغذاء الصحي السليم ) .

* طرابلس- بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا تقدم مساعدات

إنسانية للنازحين المقيمين بالعاصمة طرابلس.

* طرابلس - وزير التعليم يطالب وزير المالية بتسوية الفروق

المالية للدرجات الوظيفية للمعلمين المتحصلين عليها والتي لم يتم تسويتها

منذ مارس 2015 . م

* ترهونة- المسابقة الثالثة لحفظ القرآن الكريم على مستوى كليات جامعة

الزيتونة بترهونة تحت شعار"خيركم من تعلم القرآن وعلمه" تبدا امس

بمدرج كلية القانون بمشاركة اكثر من 60 طالب وطالبة.

* سرت- سرية نزع الالغام ومخلفات الحرب التابعة لعملية البنيان المرصوص

تقوم بتفكيك عددا من الالغام شديدة الانفجار بنواحي متفرقة من مدينة سرت

.



(( وال ))

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