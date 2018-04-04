وصول وفد الاتحاد الدولي لكرة القدم الثلاثاء الى طرابلس .





طرابلس 4 ابريل 2018 (وال)- وصل وفد الاتحاد الدولي لكرة القدم الثلاثاء

الى مطار معيتيقة الدولي في زيارة بدعوة من رئيس الاتحاد الليبي لكرة

القدم جمال الجعفري وبدعم من السويسري، جياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد

الدولي .

وكان في استقبال الوفد الأمين العام للاتحاد الليبي، عبد الناصر الصويعي

وعدد من المسؤولين بالاتحاد الليبي لكرة القدم

ويضم وفد الفيفا مدير إداراة الاتحادات الوطنية، فيرون موسينجو، وعضو

الإدارة، محمد طه

وقال موسينجو، في تصريحات للصفحة الرسمية للاتحاد الليبي، إن هذه

الزيارة، تأتي تنفيذا للوعود السابقة لرئيس الاتحاد الليبي، جمال

الجعفري، والأمين العام، عبد الناصر الصويعي.

وأضاف، أنه سيناقش كافة سبل الدعم الممكنة من الفيفا للاتحاد الليبي،

والتي من شأنها أن تدفع بنشاط كرة القدم، إلى جانب النظر في موضوع رفع

الحظر الدولي، المفروض على الملاعب الليبية، منذ عدة سنوات.

ويتضمن برنامج الزيارة، حضور مباراة فريقي الاتحاد والشرارة، في إطار

الدوري الممتاز، وزيارة ملعب الأكاديمية بجنزور.