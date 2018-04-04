تواصل أعمال تقليم الأشجار وتنسيق الحدائق في بنغازي.





بنغازي 4 أبريل 2018 (وال بنغازى)- يواصل جهاز إدارة الحدائق والمنتزهات

ببنغازي، أعمال تقليم الأشجار والنخيل وتنسيق الحدائق العامة وتنظيمها .

وتشمل الحملة التي أطلقها الجهاز منذ أشهر، إزالة المخلفات الواقعة

بالحدائق والميادين العامة، وإعادة تشغيلها بعد صيانتها، وذلك باستهداف

العديد من الحدائق .

وأستهدفت الحملة منذ انطلاقها؛ تشغيل رشاشات المياه للمسطح المحاذي

لجزيرة جسر الحديد بمنطقة السلماني الغربي، وقص مسطح الأعشاب لحديقة

جزيرة دوران الحجاز بمنطقة الليثي، بالاضافة الى صيانة وتركيب شبكات

المياه والمضخات التي أُتلف بعضها ونهبت من قبل العابثين .

كما قام جهاز إدارة الحدائق والمنتزهات ببنغازي، بإعادة تنسيق وتنظيم

الحديقة الواقعة بالقرب من المحكمة، وحديقة الإخاء، وحديقة جزيرة النهر

الصناعي المعروفة بـ "جزيرة الجعب" وموقع حديقة حي الزيتون، وتقليم وقص

أشجار الفيكس أمام شركة البريد والهاتف بمنطقة السلماني" .

..(وال- بنغازي)..