إطلاق مشروع التأمين الخاص لأطفال التوحد .







بنغازى 04 أبريل 2018 (وال)- أعلنت المنظمة الليبية لأطفال

التوحد ، عن إطلاق التأمين الخاص لأطفال التوحد في مبادرة تسعى من خلالها

المنظمة لإقامة المشروعات الحديثة بالتنسيق مع الشركات المختصة كخطوة

أولى في ليبيا. وقد أقيمت بفندق تيبستي ببنغازى احتفالية بهذه المناسبة ، وذلك على

هامش الاحتفال باليوم العالمي لأطفال التوحد

وقال مدير عام المنظمة الليبية لأطفال التوحد أ " إيهاب العبار" في كل

عام الكل يُحيي اليوم العالمي لأطفال التوحد الذي يصادف الثاني من شهر

أبريل من كل عام، حيث قررنا أن نغير الشكل العام في إقامة الاحتفاليات،

وحاولنا اليوم أن نأتي بشركات التأمين لإطلاق مبادرة التأمين لطفل

التوحد" .

وأضاف أ "العبار " اتفقنا مع جمعية الهلال الأحمرالليبي على مقترح لفتح

فروع منظومة إدخال على مستوى ليبيا بالكامل لأطفال التوحد، وتم الاتفاق

المبدئي على ذلك المقترح".. موضحاً "إن هذه المبادرة تعد الأولى من نوعها

في ليبيا" و " نحن نسعى لتجهيز وتقديم مراكز عالمية لطفل التوحد،كما نسعى

لإطلاق عدة مشروعات تختص بطفل التوحد" .

وشدد أ " العبار" على أنه لابد من تكاثف جميع الجهود،لأجل خدمة شريحة طفل

التوحد والاهتمام به" .

( وال )