إدارة الامتحانات بوزارة التعليم : أنجزنا ما نسبته 70% من مرحلة الادخال المبدئي لبيانات طلبة الشهادات العامة .









طرابلس 04 ابريل 2018( وال )- أكد مدير إدارة الامتحانات بالوزارة

" محمد العروسي " , أن إدارته قد انجزت ما نسبته 70% من مرحلة الادخال

المبدئي لبيانات طلبة الشهادات العامة .

وأوضح إدارة الامتحانات في تصريح له للموقع الإلكتروني للوزارة ,

الثلاثاء ، إدخال بيانات ما يفوق (85,392) الف تلميذا وتلميذه بمرحلة

الشهادة الإعدادية, وإدخال بيانات نحو (52,295) الف طالبا وطالبة بمرحلة

الشهادة الثانوية القسم العلمي , وكذلك إدخال ما يزيد عن (10,187)آلاف

طالبا وطالبة بمرحلة الشهادة الثانوية القسم الأدبي.

وحول مواعيد الامتحانات وطريقة الاسئلة أكد " العروسي " بأن مواعيد

الامتحانات مازالت كما هي عليه في قرار الوزير رقم (2108) بشأن تعديل

مواعيد الدراسة والامتحانات لطلبة سنوات النقل والشهادات العامة لمرحلتي

التعليم الأساسي والثانوي .. مبينا بأن امتحانات الشهادة الإعدادية ستكون

خلال الفترة من 1 إلى 12 من شهر يوليو القادم, وامتحانات الشهادة

الثانوية بقسميها الادبي والعلمي ستكون خلال الفترة من 15 إلى 30 من ذات

الشهر, لافتا إلى أن نمط الاسئلة سيكون موضوعي وبنفس الطريقة المتعارف

عليها والمعمول بها خلال السنوات الماضية أي بطريقة تظليل الإجابات

الصحيحة، وأن عملية تصحيح أوراق الاجابة ستكون إلكترونية .

وأشار " العروسي " في تصريحه إلى أن امتحانات الشهادة الاعدادية ستجرى

داخل المدارس كالعادة ، بينما ستجرى امتحانات الشهادة الثانوية داخل

الجامعات والكليات والمعاهد العليا التقنية والفنية المنتشرة في المناطق

والبلديات التعليمية بالبلاد كافة , مبرزا بذلك دور الادارة في مراعاة

ظروف الطلبة من حيث بعد المسافة وتوفير المناخ المناسب لاجراء

الامتحانات.

فيما لافت " العروسي " إلى أن توزيع الدرجات لمرحلتي الشهادتين الإعدادية

والثانوية لهذا العام ستكون طبقا لما جاء في منشور وزير التعليم رقم" 5

" بشأن توزيع درجات المرحلتين على أن تحسب 30% لأعمال السنة من الدرجة

الكبرى للمقرر وتحسب 70 % للامتحان النهائي.



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