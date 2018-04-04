ورشة عمل حول "الرباط الصليبي" بمركز بنغازى الطبي .





بنغازى 4 أبريل 2018 م ( وال)- اقيمت ورشة علمية للأطباء بمركز بنغازى

الطبي تخصص جراحة العظام الذين سيدخلون على امتحانات شهادة الماجستير

المزمع عقدها في شهر اغسطس من العام الحالى .

وقال استشاري ورئيس قسم جراحة العظام بمركز بنغازي الطبي الدكتور" مصطفى

الفاضلي" أن المحاضرة تطرقت حول تشريح الرباط الصليبي واسس اجراء عملية

بناء الرباط الصليبي ، ومن هم المرضى الذين بحاجه الى هذا النوع من

العملية ومن هم بحاجه الى علاج تحفظي والطرق العملية لإجراء مثل هذه

العمليات بالطرق الحديثة والمتطورة .

وأضاف رئيس قسم جراحة العظام بالمركز ان المحاضرة هي من ضمن النشاط

العلمي للأطباء المتقدمين على امتحان ماجستير جراحة العظام ، وفي اطار

سلسلة النشاط العلمي لقسم جراحة العظام حول اصابات الركبة والرباط

الصليبي خاصة لأنه اكثر شيوعا في الاصابات ".

اردف الفاضلي " ان المتقدمين لنيل شهادة الماجستيرفى هذا التخصص 15 طبيبا

وطبيبه ،اشتملت المحاضرة على ورشة عمل عن كيفية اجراء العملية عن طريق

مجسم للركبة واتباع الخطوات من بداية العملية للرباط الصليبي وحتى

نهايتها واستخلصت بنقاش وتفاعل مع الاطباء ،علما بأنه ستكون هناك ورشة

عمل اخرى حول جراحة الكتف في نهاية شهر ابريل الحالى ".

...(وال بنغازى)....