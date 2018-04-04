بلدية بنغازي تطلق برنامجًا تدريبيًّا لقطاع الخدمات الصحيّة.
الأربعاء ، 04- 04- 2018 - 12:18:00
بنغازى 4 أبريل 2018 (وال بنغازى)- أطلقت إدارة الموارد البشرية بديوان
بلدية بنغازي برنامجًا تدريبيًّا لقطاع الخدمات الصحية تحت عنوان " إعداد
الصف الثاني من القيادات الإدارية ".
وبدأت المرحلة الثانية من البرنامج بالتعاون مع مكتب تنمية الموارد
البشرية بإدارة الخدمات الصحية بأول دورة تدريبية حول " المدير التنفيذي
الناجح " .
ويعتبر هذا البرنامج الذي يستمر إلى منتصف سنة 2018 من ضمن البرامج التى
تقدمها الإدارة للقطاعات التابعة لبلدية بنغازي.
..(وال- بنغازي)..