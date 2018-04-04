بلدية بنغازي تطلق برنامجًا تدريبيًّا لقطاع الخدمات الصحيّة.





بنغازى 4 أبريل 2018 (وال بنغازى)- أطلقت إدارة الموارد البشرية بديوان

بلدية بنغازي برنامجًا تدريبيًّا لقطاع الخدمات الصحية تحت عنوان " إعداد

الصف الثاني من القيادات الإدارية ".

وبدأت المرحلة الثانية من البرنامج بالتعاون مع مكتب تنمية الموارد

البشرية بإدارة الخدمات الصحية بأول دورة تدريبية حول " المدير التنفيذي

الناجح " .

ويعتبر هذا البرنامج الذي يستمر إلى منتصف سنة 2018 من ضمن البرامج التى

تقدمها الإدارة للقطاعات التابعة لبلدية بنغازي.

..(وال- بنغازي)..