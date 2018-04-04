إنطلاق المسابقة الثالثة لحفظ القرآن الكريم على مستوى كليات جامعة الزيتونة بترهونة.





ترهونة 4 ابريل 2018 ( وال )-بدأت المسابقة الثالثة لحفظ القرآن

الكريم على مستوى كليات جامعة الزيتونة بترهونة تحت شعار"خيركم من تعلم

القرآن وعلمه" صباح امس الثلاثاء بمدرج كلية القانون بمشاركة اكثر من

60 طالب وطالبة ، والتي تنظمها سنويا ادارة النشاط الطلابي بالجامعة .

وتشتمل فعاليات هذه المسابقة على حفظ القرآن الكريم كاملا وحفظ النصف

من القرآن الكريم وحفظ الاجزاء الثلاثة الاخيرة من القرآن الكريم وحفظ

جزء عم من القرآن الكريم وتتواصل فعاليات هذه المسابقة على مدى ثلاثة

ايام على التوالي.

وحضر فعاليات هذه المسابقة عددا من عمداء الكليات واعضاء هيئة

التدريس ومدير ادارة النشاط الطلابي بالجامعة ،ومدير صندوق الضمان

الاجتماعي فرع النقازة والطلبة المشاركين واولياء امور الطلبة وجمعا من

اهالي ترهونة.

وقال مدير ادارة النشاط الطلابي بالجامعة" عبدالعاطي سالم"في تصريح

لوكالة الانباء الليبية بان هذه المسابقة تأتي ضمن خطة عمل ادارة النشاط

لتفعيل النشاط الطلابي بكليات جامعة الزيتونة ، مشيرا الى ان الادارة

ستنظم خلال الايام القليلة القادمة مسابقات رياضية وفنية بمشاركة كافة

الطلاب بمختلف كليات الجامعة.

....( وال ترهونة)....