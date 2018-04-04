سرية نزع الالغام ومخلفات الحرب بسرت تقوم بتفكيك عددا من الالغام بالمدينة.الأربعاء ، 04-04-2018 - 11:54:00



سرت 04 ابريل 2018م(وال)- قامت سرية نزع الالغام ومخلفات الحرب
التابعة لعملية البنيان المرصوص بتفكيك عددا من الالغام شديدة الانفجار
بنواحي متفرقة من مدينة سرت .
وقال المسؤول الاعلامي بالسرية "سالم الاميل " لمراسل وكالة الانباء
الليبية بسرت أن افراد السرية تمكنوا أمس الاثنين من تفكيك لغم مدرعات
ارضي تم العثور عليه بالقرب من محطة الخليج البخارية بمنطقة القبيبة
،ونزع لغم اخر كان موجود بمدرسة الاتحاد للتعليم الثانوي بالحي رقم 1
بسرت .
وأضاف تمكن افراد من السرية من نزع لغم ارضي وتفكيكه عثر عليه داخل
المجمع الاداري وسط المدينة خلال اليومين الماضيين
...وال سرت..

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