نشرة الصيد البحري المتوقعة على الساحل الليبي خلال الـ 24 ساعة
القادمة .
الأربعاء ، 04- 04- 2018 - 11:46:00
طرابلس 04 ابريل 2018 ( وال ) - - نشرة الصيد البحري المتوقعة على
ساحل ليبيا خلال الـ 24 ساعة القادمة اعتباراً من اليوم الاربعاء وفقا
للنشرة الصادرة عن إدارة التنبؤات بالمركز الوطنى للأرصاد الجوية .
من رأس جدير إلى سرت :
- السماء قليلة السحب تتكاثر احيانا مع احتمال سقوط امطار خفيفة على ساحل
زواره يوم الغد و الريح شرقي الى شلوق ويكون برانى مساء اليوم على ساحل
زواره وطرابلس سرعته مابين (10-20)عقدة تصل مساء اليوم الى (25)عقدة على
الساحل الممتد من زوارة الى الخمس .
و إرتفاع الموج يتراوح ما بين (0.75-1.75) متر يصل هذه الليلة الى
(2.25)متر على ساحل زواره وطرابلس و البحر خفيف الموج الى قليل الاضطراب
ودرجة حرارة سطح البحر مابين (16) درجة مئوية و الرؤيـة جيدة الى متوسطة
.
الساحل من الخليج الى اقصى الساحل الشرقى
- السماء صافية الى ظهور بعض السحب العابره و الريح بحرى الى براني يتحول
يوم الغد الى شلوق على ساحل الخليج وبنغازي والى متغير الاتجاه على ساحل
درنة سرعته مابين (05 - 15) عقدة و إرتفاع الموج يتراوح مابين بين
(0.50-1.25) متر و البحر خفيف الموج و درجة حرارة سطح البحر مابين
(16-18) درجة مئويةو الرؤيـة جيدة .
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