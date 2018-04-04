نشرة الصيد البحري المتوقعة على الساحل الليبي خلال الـ 24 ساعة القادمة .







طرابلس 04 ابريل 2018 ( وال ) - - نشرة الصيد البحري المتوقعة على

ساحل ليبيا خلال الـ 24 ساعة القادمة اعتباراً من اليوم الاربعاء وفقا

للنشرة الصادرة عن إدارة التنبؤات بالمركز الوطنى للأرصاد الجوية .



من رأس جدير إلى سرت :

- السماء قليلة السحب تتكاثر احيانا مع احتمال سقوط امطار خفيفة على ساحل

زواره يوم الغد و الريح شرقي الى شلوق ويكون برانى مساء اليوم على ساحل

زواره وطرابلس سرعته مابين (10-20)عقدة تصل مساء اليوم الى (25)عقدة على

الساحل الممتد من زوارة الى الخمس .

و إرتفاع الموج يتراوح ما بين (0.75-1.75) متر يصل هذه الليلة الى

(2.25)متر على ساحل زواره وطرابلس و البحر خفيف الموج الى قليل الاضطراب

ودرجة حرارة سطح البحر مابين (16) درجة مئوية و الرؤيـة جيدة الى متوسطة

.



الساحل من الخليج الى اقصى الساحل الشرقى

- السماء صافية الى ظهور بعض السحب العابره و الريح بحرى الى براني يتحول

يوم الغد الى شلوق على ساحل الخليج وبنغازي والى متغير الاتجاه على ساحل

درنة سرعته مابين (05 - 15) عقدة و إرتفاع الموج يتراوح مابين بين

(0.50-1.25) متر و البحر خفيف الموج و درجة حرارة سطح البحر مابين

(16-18) درجة مئويةو الرؤيـة جيدة .

... وال ...