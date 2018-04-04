الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال الثلاثة الأيام القادمة.





طرابلس 4 أبريل 2018 ( وال ) - الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا

خلال الثلاثة الأيام القادمة ، اعتباراً من اليوم الاربعاء ، وفقاً

للنشرة الصادرة عن إدارة التنبؤات بالمركز الوطني للأرصاد الجوية .



*ملخص عام.

إرتفـاع في درجـات الحرارة اليوم على منـاطق غـرب ليبيـا بينما يبقى

الطقس مستقر على مناطق شرق ليبيا مع انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة يوم

الغد على مناطق الشمال الغربي .



*رأس أجدير حتى سرت - سهل الجفارة - جبل نفوسة.

السماء قليلة السحب تتكاثر أحياناً على بعض المناطق والرياح جنوبية

شرقيـة معتدلة إلى نشطـة السرعـة أحياناً مما تسبب في إثــارة الأتربــة

والغبار ودرجات الحرارة القصوى تتراوح مابين (28-35) درجة مئوية , تتحول

الرياح تدريجياً من مساء اليوم إلى شمالية غربية مع انخفاض ملحوظ في

درجات الحرارة.



*بن جواد - سهل بنغازي حتى أمساعد - جالو - مراده.

السماء صافية الى قليلة السحب والرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية

خفيفة إلى معتدلة السرعة تتحول يوم الجمعة إلى شماليةغربية معتدلة إلى

نشطة السرعة ودرجات الحرارة القصـوى تتـراوح مابين(24-29) درجة مئوية

ولاتتجاوز (22) درجة على مرتفعات الجبل الأخضر وتسجل ارتفاع يوم الغد

خاصة على مناطق الخليج .



*الجفرة - سبها - غات - غدامس - الحمادة.

السماء صافية إلى ظهور سحب عالية يوم الغد والرياح جنوبية إلى جنوبية

شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً على الحمادة مما تسبب في

إثارة الأتربة والرمال تتحول يوم الغد إلى شمالية شرقية على غدامس

والحمادة معتدلة إلى نشطة السرعة مساءً ودرجات الحرارة القصوى مابين (32-

36) درجة مئوية .



*الكفرة - تازربو - السرير.

السماء صافية والرياح شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة ودرجات

الحرارة القصوى تتراوح مابين(27 -30) درجة مئوية , وتكون الرياح متغيرة

الاتجاه يوم الجمعة مع ارتفاع في درجات الحرارة.

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