جامعة طبرق تفتتح مكتبتها الإلكترونية .





بنغازى4 أبريل 2018 (وال )- افتتحت جامعة طبرق مكتبتها الإلكترونية

بحضور رئيس الجامعة ووكيل الشؤون العلمية وعدد من الإداريين في الكليات.

وقال رئيس جامعة طبرق د"عبد الكريم عبد الرحيم"إن المكتبة تضم جانبين،

أحدهما جانب الاتصال المباشر والإنترنت، يحتوي مجموعة من قواعد البيانات

العربية والعالمية في عديد من المجالات العلمية،كما يحتوى

الجانب الثاني على نصف مليون مصدر معلومات، مابين كتب ودوريات وأعمال

مؤتمرات، لا تحتاج للاتصال بالإنترنت .

....(وال بنغازى)....