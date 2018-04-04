ضبط مواد غذائية منتهية الصلاحية في مخازن إحدى مؤسسات الإغاثة ببنغازي.





بنغازي 4 أبريل 2018 ( وال ) - تمكنت غرفة عمليات شرق بنغازي للحرس

البلدي من ضبط كميات من المواد الغذائية منتهية الصلاحية في مخازن إحدى

مؤسسات الإغاثة التي تسلمتها شهر يوليو الماضي ولم يتم تسليمها

لمستحقيها.

وقال مكتب الإعلام والتوثيق بجهاز الحرس البلدي بنغازي، في بيان له

اليوم، إن عملية الضبط تمت عن طريق دوريات غرفة شرق بنغازي للحرس البلدي

التي كانت متجهة إلى مدينة سلوق، حيث تم ضبط كميات من المواد الغذائية في

إحدى مؤسسات الإغاثة وهي "و.ا.ك.ة"، التي يتم تخزينها دون توزيعها على

المستحقين.

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