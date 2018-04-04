ارتفاع الذهب مع تراجع الإقبال على المخاطرة.





بنجالورو 4 ابريل 2018 (وال) - ارتفعت أسعار الذهب اليوم الأربعاء وسط

عزوف من جانب المستثمرين عن الأصول التي بها مخاطرة بعد أن فرضت الولايات

المتحدة رسوما جمركية على واردات بقيمة 50 مليار دولار من الصين مما عزز

احتمالات مواجهة تجارية مع بكين.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 2ر0 بالمئة إلى 64ر1334 دولار

للأوقية ، بعدما كان قد هبط 6ر0 بالمئة في الجلسة السابقة.

وصعد المعدن الأصفر 1ر0 بالمئة في العقود الأمريكية الآجلة إلى

40ر1338 دولار للأوقية.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى ارتفعت الفضة 3ر0 بالمئة إلى 43ر16

دولار للأوقية بعد أن خسرت 4ر1 بالمئة يوم الثلاثاء.

ونزل البلاتين 6ر0 بالمئة إلى 24ر918 دولار للأوقية بعد أن هبط إلى

912 دولارا للأوقية خلال الجلسة السابقة، وهو أدنى مستوياته منذ أواخر

ديسمبر .

وتراجع البلاديوم 2ر0 بالمئة إلى 10ر928 دولار للأوقية بعدما لامس

أدنى مستوى منذ التاسع من أكتوبر 2017 عند 50ر924 دولار للأوقية.



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