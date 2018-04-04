الاتفاق على إنشاء آلية تعاون لتأمين الحدود المشتركة ومحاربة الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية " .





نيامى 04 ابريل 2018 (وال) - أتفق المشاركون في الاجتماع التشاوري الذي

استضافته العاصمة النتيجرية " نيامى حول الامن على الحدود المشتركة بين

ليبيا ، النيجر ، السودان ، تشاد على إنشاء آلية تعاون لتأمين الحدود

المشتركة ومحاربة الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية".

وأكدت هذه الدول في بيان صدر في ختام الاجتماع التشاوري على خطة تنخرط

فيها قواتها المسلحة لمحاربة "الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية"

في منطقة الساحل والصحراء .

ولفتت الدول الأربع إلى أن " منطقة جنوب ليبيا أصبحت بؤرة لتهديدات

خطرة (...) ومستمرة للدول الأربع"، كما أصبحت "قاعدة للمنظمات الإرهابية"

و"للمهربين من كل الأنواع" و"لمجموعات المسلحة مناوئة للدول المجاورة"

تمارس "عمليات خاصة بالمرتزقة وتزيد الأزمة الليبية تفاقما".

وشارك في الاجتماع وزير الخارجية بحكومة الوفاق الوطني " محمد سيالة "

ووزير الداخلية " عبد السلام عاشور" والمكلف بوزارة الدفاع " اوحيده عبد

الله " ونائب رئيس المخابرات الليبي ومسؤولين وخبراء ممثلين عن وزارات

الخارجية والداخلية والدفاع والاجهزة الامنية المختلفة .

وعقد الاجتماع على مستوى وزراء الخارجية والدفاع ومدراء الأجهزة الأمنية

في الدول الأربع ، وتم الاتفاق في ختامه أيضا على عقد اجتماع على مستوى

الخبراء في الثالث من شهر مايو القادم في نجامينا لدراسة مسودة بروتوكول

للتعاون الأمني بين الدول الأربع.





( وال )