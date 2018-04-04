وزير التعليم يخاطب كتابياً وزير المالية بتسوية الفروق المالية للدرجات الوظيفية للمعلمين .





طرابلس 04 ابريل 2018 (وال) - خاطب وزير التعليم الدكتور " عثمان

عبدالجليل" وزير المالية الدكتور " اسامة حماد " بتسوية الفروق المالية

للدرجات الوظيفية للمعلمين المتحصلين عليها والتي لم يتم تسويتها منذ

مارس 2015 . م ، وذلك بإعطاء تعليماته للادرات ذات العلاقة بصرف هذه

المستحقات وفقاً للتسويات المقدمة من مراقبات التعليم بالخصوص.

وذكرت وزارة التعليم أن وزيرالتعليم أشار في كتابه إلى مطالب المعلمين

خلال اعتصامهم بهذا الشأن .



( وال )