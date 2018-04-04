بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا تقدم مساعدات إنسانية للنازحين بطرابلس .





طرابلس 04 ابريل 2018 (وال) - قدمت بعثة الأمم المتحدة للدعم

في ليبيا مساعدات إنسانية للنازحين المقيمين بالعاصمة طرابلس.

وقالت البعثة :" يستمر صندوق الأمم المتحدة للسكان والمفوضية السامية

للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في ليبيا بتوزيع حقائب " حواء " للنساء

والفتيات النازحين في عدة مناطق في طرابلس" ، وتابعت: " توزيع الحقائب

يأتي استجابة لاحتياجات النازحات من نساء ليبيا".

وكان صندوق الأمم المتحدة للسكان في ليبيا، كشف عن وجود مليون شخص في

ليبيا نصفهم تقريبًا من النساء، بحاجة إلى مساعدات عينية مباشرة في جميع

أنحاء البلاد، مبينًا أنه ومن أجل حماية النساء الأشد ضعفًا، تم إنشاء

خمس مراكز آمنة، لتقديم خدمات للنساء مثل تعليم مهارات كسب الرزق وتلقي

رسائل التوعية بشأن الصحة الإنجابية ، ومناهضة العنف.



( وال )