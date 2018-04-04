منظمة حظر الاسلحة الكيميائية تجتمع للبحث في قضية العميل المزدوج سكريبال.





لندن 4 ابريل 2018 ( وال) - تعقد منظمة حظر الاسلحة الكيميائية اليوم

الاربعاء اجتماعا في لاهاي بطلب من موسكو بعد يوم واحد على اعتراف مختبر

بريطاني بانه لا يملك أدلة على ان المادة التي استخدمت في انكلترا ضد

عميل روسي مزدوج سابق جاءت من روسيا.

وحسب تقارير إخبارية سيجتمع ممثلو الدول ال41 الاعضاء في مقر المنظمة

الذي يتمتع باجراءات امنية مشددة، عند الساعة العاشرة (08,00 ت غ)

لمواجهة دبلوماسية جديدة في واحدة من أسوأ الازمات بين روسيا والغرب بعد

الحرب الباردة.

وطلبت موسكو عقد الاجتماع "لمناقشة الادعاءات المتعلقة بحادث سالزبري"

الذي ادى الى سلسلة اجراءات واجراءات انتقامية بين روسيا وبريطانيا

وحلفائها الغربيين.

وتعليقا على طلب موسكو لهذا الاجتماع، قالت وزارة الخارجية البريطانية في

بيان ان "هذه المبادرة الروسية تكتيك جديد لابعاد الانظار وتهدف الى

تقويض عمل منظمة حظر الاسلحة الكيميائية".

وكانت لندن طلبت من المنظمة "التحقق من تحليل الحكومة" البريطانية ، وزار

خبراء المنظمة المملكة المتحدة للحصول على عينات من المادة التي استخدمت

في تسميم سكريبال لتحليلها في مختبرات دولية مستقلة.

وكان المحققون البريطانيون اعلنوا ان الجاسوس السابق وابنته اصيبا للمرة

الاولى بغاز الاعصاب في منزل سكريبال.

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