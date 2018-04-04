4800 شخص فقدوا أطرافهم بسبب الحرب في الموصل .





الموصل 4 ابريل 2018 ( وال ) - اعلنت بعثة الأمم المتحدة لمساعدة

العراق "يونامي"، أن 4800 شخص فقدوا أطرافهم جراء الحرب ضد تنظيم "داعش"،

بينهم 50 طفلا في مدينة الموصل شمالي البلاد.

وقالت البعثة في بيان نشرته عبر موقعها في وقت متأخر مساء الاثنين، إن

منظمة الصحة العالمية رحبت بالمنحة المقدمة من الحكومة الإيطالية البالغة

500 ألف يورو، لدعم خدمات إعادة تأهيل الأشخاص الذين أصيبوا بإعاقات جراء

الصراع في الموصل.

وأضافت البعثة الأممية أن المشروع يستغرق تنفيذه عشرة أشهر، وسيقدم

خدمات الرعاية وإعادة التأهيل الطبية المتخصصة إلى ما يزيد على 450 شخصا،

بينهم 50 طفلا دون الخامسة، و300 فوق الخامسة من العمر.

ولفت البيان إلى وجود حوالي 4800 حالة بتر في الموصل بحاجة إلى عناية

طارئة لمساعدتهم في الحصول على مستوى حياة أفضل.

وفي مارس الماضي، أعلنت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونسيف"، أن 750

ألف طفل في الموصل يكافحون من أجل الحصول على خدمات صحية أساسية.

ودعت "يونيسيف" آنذاك الدول المانحة إلى توفير 17 مليون دولار لإعادة

إعمار المؤسسات الصحية في العراق.