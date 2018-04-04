مناقشة استعدادات المفوضية العليا للانتخابات للاستحقاقات القادمة .





طرابلس 4 ابريل 2018(وال) - اجتمع المستشار السياسي لرئيس المجلس

الرئاسي لحكومة الوفاق الطاهر السني الثلاثاء مع "عماد السائح" رئيس

المفوضية العليا للانتخابات .

وتم خلال الاجتماع مناقشة احتياجات المفوضية من دعم فني ولوجستي ومالي

للإيفاء بالاستحقاقات الدستورية والانتخابية القادمة ،

و استعراض مقترح المنظومة الإلكترونية الخاصة بالانتخاب والتحقق من

الهوية.

وعبر "السني" خلال هذا اللقاء على دعم السيد رئيس المجلس الرئاسي

الكامل للمفوضية وتوفير كل إمكانيات الحكومة، لإنجاح عملها الوطني،

داعياً الجميع الوقوف معاً وتوفير الظروف الملائمة لاستكمال هذا

الاستحقاق الذي يترقبه كافة الليبيين.

(وال)