مناقشة استعدادات المفوضية العليا للانتخابات للاستحقاقات القادمة .





طرابلس 4أبريل 2018 (وال) - بحث المستشار السياسي لرئيس

المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني "طاهر السني" امس مع رئيس المفوضية

العليا للانتخابات "عماد السائح"، الاستعدادات الجارية وما تحتاجه

المفوضية من دعم فني ولوجستي ومالي للإيفاء بالاستحقاقات الدستورية

والانتخابية القادمة .

كما تم خلال هذا الاجتماع وفق إدارة التواصل والإعلام برئاسة

مجلس الوزراء استعراض مقترح المنظومة الإلكترونية الخاصة بالانتخاب

والتحقق من الهوية .

وقد عبر "السني" خلال هذا اللقاء على دعم السيد رئيس المجلس الرئاسي

الكامل للمفوضية وتوفير كل إمكانيات الحكومة، لإنجاح عملها الوطني،

داعياً الجميع الوقوف معاً وتوفير الظروف الملائمة لاستكمال هذا

الاستحقاق الذي يترقبه الليبيين كافة .

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