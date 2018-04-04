النائب فتحي المجبري يجتمع مع لجنة متابعة الاجهزة الرقابية بمجلس النواب





طرابلس 4-ابريل-2018 (وال) - اجتمع النائب بالمجلس الرئاسي، د. "فتحي

المجبري" امس الثلاثاء مع أعضاء لجنة متابعة الأجهزة الرقابية بمجلس

النواب والتى تضم السادة النواب "عبدالله اللافي"، و "جلال الشويهدي" و

"سهام سرقيوه" و "ناصر بن نافع".

وتم خلال هذا الاجتماع وفق ادارة التواصل والاعلام برئاسه مجلس

الوزراء مناقشة كتاب رئيس ديوان المحاسبة رقم (1944) المؤرخ في 28-3-2018

بشأن قرار المجلس الرئاسي رقم (363) لسنة 2018.

وحضر الاجتماع، الذي عقد بديوان رئاسة الوزراء، وكيل وزارة الاقتصاد

والصناعة السيد "طاهر سركس"، والمستشار المالي بالمجلس الرئاسي السيد

"ميلود الرجباني".

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