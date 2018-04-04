قوات الاحتلال تعيق تحركات المواطنين غرب جنين.الأربعاء ، 04-04-2018 - 08:39:00



جنين 4-ابريل-2018 (وال) - أعاقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء أمس
الثلاثاء، حركة المواطنين على حاجز عسكري طيار غرب جنين.
وأفادت مصادر فلسطينية ، بأن قوات الاحتلال نصبت حاجزا عسكريا على شارع
جنين - حيفا بمحاذاة دوار بلدة اليامون، وأوقفت المواطنين الداخلين إلى
جنين، وفتشتهم ودققت في هوياتهم.
يشار إلى أهالي قرى وبلدات الخط الغربي (كفردان، اليامون، السيلة
الحارثية، تعنك، عانين، رمانة، زبوبا، الطيبة)، يعانون بشكل شبه يومي من
ممارسات الاحتلال التي طالت كافة شرائح المجتمع، والمتمثلة بنصب الحواجز،
وإعاقة تحركات المواطنين.
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